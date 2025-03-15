العيساوي: العفو توسع وشمل جرائم لم نكن نرغب باضافتها مثل المخدرات والفساد

وقال في حديثه لبرنامج (من الاخير)، الذي تبثه فصائية ، إن "لقاء كتلة السيادة مع كان ناجحاً ولم يكن خارج السياق"، مشيرا الى ان "مقتل الصحفي ليث يؤكد خطورة السلاح المنفلت، لذلك يجب حصر السلاح بيد الدولة".واضاف، ان "العفو العام تمنحه الدولة القوية وهناك من يمارس الجرم وينتظر العفو"، مبينا انه "طالبنا بالعفو العام لان هناك مظلومية فادحة في مناطقنا، وبالاحرى طالبنا باعادة التحقيق وليس العفو".وتابع، ان "العفو توسع وشمل جرائم لم نكن نرغب باظافتها مثل والفساد"، لافتا الى انه "لوكنت رئيساً للبرلمان لن امرر القوانين الثلاثة بطريقة الواحدة".واكمل، ان "البرلمان لم يتوقف عن العمل حتى في ذروة قتال ، والان متوقف وتعطيله يمثل انهياراً لجميع المؤسسات"، مؤكداً ان "النواب يتحملون بالدرجة الاولى مسؤولية تعطيل البرلمان".واردف، ان "المكون السني ادرك بعد 2006 ضرورة المشاركة في النظام السياسي، ولم يكن قصدي من ذكر الدبابة التقليل من المكون الشيعي"، موضحاً انه "الشجارات التي حدثت في مجلس النواب اثناء التصويت على منصب الرئيس بلطجة".وبين، ان "الخلاف على منصب الرئيس مجلس النواب انسحب من الكتل السنية الى الشيعية"، مستدركاً انه "كان هدفي من الاصرار على الترشيح اعادة هيبة المؤسسة التشريعية"، منوهاً ان "الحلبوسي سيطر على بشكل منفرد على الحكومة التنفيذية في الانبار، والتفرد بالقرار سلبي بسبب ما مرت به المحافظة".واوضح، ان "اغلب دوائر محافظة الانبار خسرت سمعتها تحت سيطرة الحزب الواحد، واغلب رؤساء الدوائر انتهى الامر بهم بالسجون بعد ان غرر بهم"، مبينا ان "الزعيم من يختاره الشعب وليس من يسوق عبر الفيس بوك والصفحات الوهمية، لان الزعيم السني بات يفرض من الكتل والشعب لم يعد له رأي".واستطرد بالقول: "ما زال المجتمع غير مهيأ لاختيار قائد وطني يلتف حوله الجميع، القانون يسمح للمواطنين الترشح في اي محافظة لكن المزاج السياسي يعرقل ذلك".ولفت الى ان "مصلحة العراق مقدمة على ما يحدث في المنطقة"، مستطرداً ان "ابن الانبار يعاني من ايجاد مستشفى نموذجي او جامعة".واختتم قوله بأن "هناك تهجير قسري في بعض المناطق ولا يمكن عد سكانها نازحين، ووجودهم استنزف علاقة العراق بالمجتمع الدولي".