توجه برلماني لتعديل قانون الانتخابات... كيف سيتم توزيع المقاعد؟

كشف نوابٌ عن توجهِ اغلبِ الكتلِ السياسيةِ نحو تعديلِ قانونِ الانتخاباتِ، وذلك من خلال جعلِ المحافظةِ دائرةً واحدةً تكونُ اليةُ توزيعِ المقاعدِ فيها وفق مبدأِ عشرةْ-تسعينْ ، وسطَ مطالباتِ نوابٍ مستقلين بالإبقاءِ على القانونِ الحالي.إليكم ما صرح به النواب في هذا التقرير!