إهمال وسوء خدمات... سكان "سبع قصور" يطالبون باقالة مدير بلدية الشعب

طالب اهالي باقالة بسبب سوء الخدمات والتقصير، حيث سئموا من الوضع المزري بالبنى التحتية رغم صرف الاموال الطائلة.بماذا ناشد سكان المنطقة المعنيين عبر ؟ إليكم هذا التقرير!