تقرير رسمي يكشف شبكات تحايل وإصدار سندات مزورة للاستحواذ على أملاك الدولة

وقال المعموري في تصريح للسومرية نيوز، ان "اللجنة اثبتت من خلال عملها في الفترة السابقة بان هناك عملية تلاعب وتزوير وتحايل للسيطرة على الكثير من عقارات واملاك الدولة حتى على الاملاك الخاصة بالمواطنين".وتابع، ان "هناك شبكات منظمة تعمل في عموم المحافظات وكل شبكة تعمل بمعزل عن بعضها، وهناك تواصل ما بين هذه الشبكات في عملية التزوير والتلاعب في السجلات العقارية وكذلك اصدار سندات غير صحيحة والسيطرة على بعض العقارات تعود تبعيتها الى الدولة ".وأضاف، ان "هناك عقارات تابعة للدول العراقية تم بيعها بأقل بقيمتها الحقيقية والفرق بالمليارات بالنسبة للعقار الواحد اما مجمل العقارات فهي تقدر بالتريليونات خسرتها الدولة"، مشيرا الى ان " تقرير اللجنة يتضمن عمليه اتخاذ الاجراءات تجاه عقارات واملاك الدولة وكيفية الحفاظ عليها وتقسيم المهام والاعمال التي سوف تكون للجهات التنفيذية والتشريعية واضافة الى الخلل الموجود في عملية استرجاع بعض العقارات التي تم التجاوز عليها والسيطرة عليها بطرق غير شرعية وغير قانونية".وأردف، المعموري: ان "التقرير يتضمن عدد العقارات واماكنها ومساحتها والقيمة المالية لتلك العقارات ومن المسؤول على عملية الإخفاق".