متنفذون خارج إطار المحاسبة... العمالة الأجنبية تغزو سوق العمل في البصرة

العمالة الاجنبية ُ القادمة من اثيوبيا والهند وباكستان وغيرِها من الدولِ تعملُ خارجَ الضوابطِ، حيث يبدو أن شخصياتٌ متنفذةٌ وسماسرةٌ مدعومون يسيطرون على استقدامِ العمالة ِ الاجنبية ِ الى محافظةِ دون ان تلتزمَ مكاتبُ التشغيلِ العائدة لهم بالقوانينِ والضوابطِ التي اقرتها الحكومة.معنيون في هذا الشأن يتحدثون للسومرية في هذا التقرير!