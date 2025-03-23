رئيس بلدية اسطنبول في قبضة الشرطة التركية... من هو أكرم أمام اوغلو ؟

قبل أيام من إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة في اعتقلت الشرطة التركية رئيس بلدية إسطنبول إمام بتهم تتعلق بالفساد ومساعدة جماعة إرهابية، ما اثار ضجة كبيرة وتظاهرات عارمة رغم الحظر الحكومي... التفاصيل في سياق التقرير التالي من .