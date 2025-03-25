وثائق مزورة لتسهيل عملية تصدير النفط الايراني المحظور من قبل الجانب الامريكي... إليكم التفاصيل ‎

لكن العراقية تقول أن ناقلات النفط الإيرانية التي احتجزتها القوات الأميركية في كانت تستخدم وثائق عراقية مزورة.وكان الغرض من استخدام تلك الوثائق المزورة لتسهيل عملية تصدير النفط الايراني المحظور من قبل الجانب الامريكي.