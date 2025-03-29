هل شاهدت قطارا يدخل بين الغرفة والحمام؟.. عدسة "السومرية" توثق قطارًا يمر وسط بناية سكنية في الصين

وهذا ما وثقته عدسة خلال تواجدها في ، حيث وثقت قطارا وهو يخترق البنايات السكنية ويدخل بداخل الطوابق العليا ليخرج من الجانب الاخر، في اقوى استغلال للمساحات وبطريقة غير معقولة.