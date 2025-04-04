تطبيق "قنينتي" يثير حفيظة وكلاء الغاز: تقنين وقطع للأرزاق!

اثار القرار بتفعيل تطبيق قنينتي حفيظة وكلاء الغاز السائل, الذين اعتبروا هذه الخطوة بمثابة القطع المتعمد لارزاقهم, فضلا عن مسألة توفير مستلزمات اعتماد التطبيق التي اعتبروها مكلفة ناهيك عن ان اغلبهم لا يجيد استخدام التكنلوجيا الحديثة. كما أن تقنين حصة الوكلاء من قناني الغاز السائل, وفرض عقوبات على اولئك الذي يعمدون الى البيع خارج تطبيق قنينتي.وكلاء غاز يشكون عبر ويطالبون الجهات الحكومية بضرورة اعادة النظر في هذا القرار!إليكم هذا التقرير من السومرية!