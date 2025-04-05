السوداني في زيارة مرتقبة إلى أنقرة.. والملفات الحيوية في صدارة النقاشات

في سياق تحولات أمنية وسياسية معقدة تشهدها المنطقة تتجه الأنظار لزيارة المرتقبة الى انقرة والتي من المنتظر ان تكون محورية سيما وان سيحمل في جعبته ملفات مهمة تتعلق بطريق التنمية والوضع الأمني على الحدود وكذلك ملف المياه.التفاصيل في هذا التقرير من .