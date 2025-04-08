فكرة تأجيل الانتخابات تطرح في كواليس الحوارات السياسية

في خضم تسارع الاحداث بالمنطقة التي تنذر بمزيد من التصعيد، تطرح في بعض الاروقة السياسية فكرة تأجيل الانتخابات وإعلان حالة الطوارئ.. هذا الخيار وان لم تتبناه أي جهة بشكل رسمي ى اللحظة، لم يستبعد نواب حدوثه مستقبلا.ظهور مثل هكذا طروحات يأتي تخوفا من انعكاس التغييرات المتوقعة التي قد تطال المنطقة، الا ان هذا الامر استبعده نواب أكدوا عدم وجود ما يدعو لإعلان في الوقت الحالي على الاقل.