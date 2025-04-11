نواب: تحديد موعد الانتخابات البرلمانية ابلغ رد على المشككين باجرائها

الانتخابات البرلمانية.. نواب: تحديد الموعد ابلغ رد على المشككين باجرائها.. ولاتعديل على فقرات القانون.

أكّد نوابٌ أنّ تحديد موعد ثابت للانتخابات البرلمانية يراه البعض بأنه ردٌّ بليغ على المشككين باجرائِها بموعدِها المقرر، فيما كشف قادةٌ في الاطار عن الابقاء على القانون الحالي دون تعديل.

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