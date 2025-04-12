تهديد بالطعن بقانونية الانتخابات البرلمانية وتحذيرات من تأجيلها

بسبب موعد اجرائها... تحذيرات نيابية ممزوجة بالتهديد بالطعن بقانونية الانتخابات المقبلة.

تطرأ على الساحة قبيل كل انتخابات برلمانية تحالفات وانشقاقات تقلب موازين العملية السياسية برمتِها، وسط تحذيرات من تأجيل موعد الانتخابات المقبلة والدفع به نحو امد غير معلوم.