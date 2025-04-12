الانتخابات البرلمانية رهن التحالفات والانشقاقات

الانتخابات البرلمانية... تحالفات وانشقاقات جديدة تقلب موازين العملية السياسية قبل موعد الانتخابات.

تطرأ على الساحة قبيل كل انتخابات برلمانية تحالفات وانشقاقات تقلب موازين العملية السياسية برمتها وسط تحذيرات من تأجيل موعد الانتخابات المقبلة والدفع به نحو امد غير معلوم.