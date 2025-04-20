التجارة تمنع تسويق محاصيل الاراضي غير المدرجة بالخطة الزراعية‎

عبر عدد من مزارعي عن استيائهم من مسؤولي الصوامع استلام محاصيل اراضيهم التي لم تدرج ضمن الخطة الزراعية للموسم الحالي مطالبين الحكومة بالتدخل لأجل السماح لهم بالتسويق.. شاهد مناشدات المزارعين في هذا التقرير من