المشهد الانتخابي في 2025.. مفوضية مستنفرة وأحزاب متغيّرة‎

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر اقامتها في من تشرين الثاني، تتجه الأنظار نحو الاستعدادات الجارية والتغيرات المتوقعة في المشهد السياسي.وأعلنت عن ارتفاع عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت لاكثر من تسعة وعشرين مليون ناخب، وذلك بعد تحديث سجلات الناخبين وتوسيع قاعدة البيانات الانتخابية.فيما بلغ عدد الأحزاب المسجلة لدى المفوضية مئتين وواحدا وثمانين حزبًا، من بينها احد عشر حزبًا بإجازة مشروطة بانتظار رد هيئة المساءلة والعدالة.ولم تُعلن الحكومة حتى الآن عن التخصيصات المالية المحددة لإجراء الانتخابات التشريعية لعام الفين وخمسة وعشرين.لكن في اكد أن المفوضية بدأت الاستعدادات الفنية لإجراء الانتخابات، وتشمل:استمرار عملية التسجيل البايومتري للناخبين في مراكز التسجيل المنتشرة في المحافظات.التعاقدات الدولية والمحلية لتجهيز المواد الانتخابية.إعداد والعملياتي للعملية الانتخابية.فضلا عن تهيئة الأمور الفنية الأخرى المتعلقة بإجراء الانتخابات.وتتميز هذه العملية الانتخابية عن سابقاتها بعدة فقرات اهمها:مقاطعة للانتخاباتحصول تغيرات واضحة في التحالفات السياسيةالاستعدادات الفنية المبكرة للمفوضية العليا للانتخاباتوتبقى الانتخابات التشريعية لعام الفين وخمسة وعشرين محطة مهمة في مسار الديمقراطية العراقية، وسط تطلعات المواطنين لإحداث تغيير.