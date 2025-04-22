كشفت النيابية عن امكانية رفع دعاوى قضائية من قبل اي مواطن على اعضاء البرلمان، وذلك بسبب تعطيل الجلسات التي اثارت استياء المواطنين الذي لوحوا باحتمالية عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة.