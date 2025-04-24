كشف كواليس عدم تمرير قانون النفط والغاز: من المستفيد؟

وقال في تصريح للسومرية نيوز، إنه "ضمن البرنامج الحكومي لحكومة الذي صوت عليه هو المضي بتشريع قانون النفط والغاز بعد ان انضاجه في وارساله الى البرلمان".وتابع، انه "يعد من القوانين المهمة والمعطلة منذ أكثر من دورة نيابية وهذا ما يدل على عدم وجود اتفاق جدي بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادي".واضاف، ان "الدورة النيابية شارفت على الانتهاء دون أدراجه ضمن مشاريع القوانين التي ارسلت من قبل الحكومة الى مجلس النواب"، مشيرا الى ان " بادرت باجتماعات بين المحافظات المنتجة للنفط وحكومة الاقليم ووزارة النفط الاتحادية انتهت بعدم جدية من أطراف الإقليم".وأردف: ان "توجه الإقليم لعدم تسهيل اقرار القانون يعود الى رغبته في استمرار الوضع الحالي بعدم تسليم الواردات النفطية الى "، لافتا الى ان " هذا التوجه يؤشر حجم التلاعب في ملف النفط والصادرات النفطية من قبل الاقليم الذي تعدى تهريب النفط الى بأثمان بخسة".واستعبد الحيدري خلال حديثه: "تمرير القانون خلال الدورة الحالية او الدورة القادمة ما لم يبدي الممثلين في حكومة الاقليم المرونة في التعامل والرغبة بتمرير القانون".