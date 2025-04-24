الإطارالتنسيقي والتحالفات السياسية: رؤية جديدة للانتخابات العراقية

يبدو أنّ الاستعداد للانتخابات بدأ مبكرًا لدى الاطار التنسيقي، الذي يعتزم دخول الانتخابات بخمسة تحالفات سياسية جديدة، على أن يعود تحت خيمة الإطار الواحد، في وقت لاتزال المباحثات فيه مستمرة حول طبيعة مشاركة ضمن الخريطة الجديدة.التفاصيل في هذا التقرير من .