من داخل الإطار.. برلماني يكشف أسباب النزول بقوائم متعددة في الانتخابات المقبلة

وقال الفايز في تصريح للسومرية نيوز، إن "قرار تعدد القوائم جاء لسببين، الاول هو معرفة ثقل كل كيان سياسي في الانتخابات وحجم جمهوره في ، اما الثاني فهو إعطاء الحرية للناخب في اختيار الكتلة او الحزب الذي يروم التصويت له".وأردف: "النزول بالقائمة الواحدة قد تجعل المواطن يعزف عن الانتخابات بسبب التشتت في الاختيار، لكن المضي بقوائم متعددة سيجعله يمتلك حرية اكبر في الاختيار".ونفى الفايز خلال حديثه: "حصول خلافات بين قوى السياسية للاطار التنسيقي"، مؤكدا ان "قرار تعدد الكتل في الانتخابات المقبلة جاء بالاتفاق من جميع الأطراف".