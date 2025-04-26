بغداد تفرّغ مخازنها مع بدء التسويق.. الحنطة العراقية ستسد 15% من عجز القمح في سوريا

يبدو أن ارسال القمح كمساعدات، أصبح وسيلة ثنائية لدى لحل مشكلتين بآن واحد، الأولى فتح باب تحسين العلاقات والمساهمة بمساعدة بلدان المنطقة والجوار، كما ان المشكلة الثانية هو محاولة بغداد التخلص من الحنطة الفائضة المتراكمة في المخازن منذ الموسم الماضي والبالغة مليوني طن، فيما بدأت عملية التسويق للموسم الجديد والذي من المتوقع ان يشهد تسويق 5 ملايين طن او اكثر بينما لاتوجد مساحات خزن كافية لدى .جاء ارسال 220 الف طن الى ، بالتزامن مع تسرب وثيقة عراقية عن التوجه لارسال 250 الف طن الى ، ليكون المجموع حوالي نصف مليون طن وهو ما يعادل ربع الكميات الفائضة المخزنة لدى بغداد من الحنطة.اما فيما يخص هذا الرقم وما يشكله بالنسبة لسوريا، فإن ارسال هذه الكمية جاءت بالتزامن مع قيام سوريا بطرح مناقصات لاستيراد 100 الف طن من الحنطة قبل ايام، حيث تعمل دمشق التي تحتاج لـ3 ملايين طن من الحنطة سنويًا على استيراد الحنطة من جهات عديدة من بينها ، لسد حاجتها، حيث تنتج فقط 1.7 مليون طن ما يعني لديها عجز بحوالي 1.3 مليون طن.وفقا لذلك فإن ما ارسله العراق الى سوريا من كمية بالغة 220 الف طن، ستسد حوالي 15% من عجز سوريا من الحنطة، كما ان هذه الكمية تكفي سوريا لمدة شهر كامل.