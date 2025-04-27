إليك 7 خطوات سهلة لدعم صحتهما:أطعمة غنية بالكبريتمثل: الثوم، البصل، البروكلي. تساعد الكبد في التخلص من السموم الثقيلةالماء المنقوعأضف شرائح خيار أو زنجبيل أو للماء… طعم وفائدة مضاعفة للكلى!الكزبرةتُسهم في طرد المعادن الضارة من الجسم، أضفها لوجباتكتوازن المعادنتناوَل أغذية متنوعة للحفاظ على توازن البوتاسيوم والفوسفورأعشاب مفيدة للكلىشاي الهندباء خيار ممتاز لدعم الكلى وتنقيتهاالتنظيف الجاف للبشرةيفعّل الجهاز اللمفاوي ويساعد الجسم في التخلص من السموم