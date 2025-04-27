خطوات نحو التقارب: بغداد ودمشق تعززان العلاقات بينهما!

الفتور في العلاقات بين ودمشق ينفرج من خلال تعزيز زيارات الوفود الدبلوماسية والامنية. آخرها زيارة وفد أمني رفيع لدمشق هدفه التعاون الامني والتجاري بين البلدين.التفاصيل في هذا التقرير من .