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خطوات نحو التقارب: بغداد ودمشق تعززان العلاقات بينهما!
خاص السومرية
العلاقات العراقية السورية.. بغداد تفتح ابواب دمشق وترسل وفدا رفيعا للحكومة الجديدة.
2025-04-27 | 02:00
2025-04-27T02:00:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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خطوات نحو التقارب: بغداد ودمشق تعززان العلاقات بينهما!
30 شوهد
العلاقات العراقية السورية..
بغداد
تفتح ابواب دمشق وترسل وفدا رفيعا للحكومة الجديدة.
الفتور في العلاقات بين
بغداد
ودمشق ينفرج من خلال تعزيز زيارات الوفود الدبلوماسية والامنية. آخرها زيارة وفد أمني رفيع لدمشق هدفه التعاون الامني والتجاري بين البلدين.
التفاصيل في هذا التقرير من
السومرية
.
المراسل
علي أحمد
>>
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