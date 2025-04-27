مع بدء الحملات الانتخابية: يزن الجبوري يُطلق كتلة سياسية جديدة في صلاح الدين!

مع بدء الحملات الانتخابية والانتهاء من تسجيل الكيانات والاحزاب السياسية، أعلن أمين عام تحالف " "، يزن ، ولادة تيار سياسي جديد في يهدف الى المشاركة بالانتخابات وتمثيل أكثر من محافظة من خلال توسيع قاعدته.فهل لاقى هذا التمثيل صدًى في باقي المحافظات؟