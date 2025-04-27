التنافس الانتخابي في العراق... الصراع يشتد بين الأطراف!

التنافس الانتخابي يبدأ مبكرا في الساحة السنية عبر متشنج





كشف نوابٌ ان المواقفَ التي يتبناها البعضُ تندرجُ ضمن الاستعدادِ المبكرِ للانتخاباتِ، وسط تأكيداتٍ ان هذه التوجهاتِ لن تنطلي على الناخبِ العراقي