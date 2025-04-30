من أجل اكتفاء ذاتي... مساع لتطوير واقع الاستثمار الزراعي في البلاد

تحاول الوصول الى الاكتفاء الذاتي في القطاع الزراعي من خلال تقديم الدعم والاستثمار في زراعة التمور والزيوت اللتين تمثلان اليوم احد المنتجات المطلوبة في الاسواق العالمية. حيث يشكل القطاع الزراعي في احد الروافد المهمة لتدعيم .معنيون في هذا الملف يتحدثون إلى السومرية!َتابعوا هذا التقرير!