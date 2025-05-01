بيومهم العالمي.. برلماني ينتقد عدم شمول العمال بتوزيع قطع الأراضي

وقال المعموري في تصريح للسومرية نيوز، انه " من الضروري وجود قوانين مهمة لتنظم علاقة العمال مع رب العمل من خلال القانون الاول هو رقم 37 لسنة 2015، وقانون رقم 18 لسنة 2023 ".وتابع، ان "اغلب التشريعات مكتملة فيما يخص ضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص لضمان احتساب الخدمة لغرض العلاوة والترفيع"، مشيرا الى انه "يحق ضمان العامل من عمر 15 سنة وبما يتناسب مع عمره اضافة الى ان الحكومة تدفع التوقيفات التقاعدية بالنسبة لمن هو يعمل في القطاع الخاص الاختياري 15% والمنظم 8% ".وأردف المعموري خلال حديثه: "أصبح بإمكان جميع الاعمال الفردية الى ضمان نفسه في القانون من خلال التسجيل الرسمي بالمنصة الرقمية التابعة لوزارة العمل ـ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي".ولفت الى ان " هناك غبن بحق العمال بعدم توزيع قطع الاراضي رغم وجود التشريعات والقوانين والقرارات التي صدرت من الا انه لغايه الان لم يتم ضمان توزيع القطع المناسبة لهم".