الأمن النيابية: يجب انسحاب آخر جندي أمريكي في العام القادم

وقال الشمري لـ ، إن "اتفاقاً عقد بين والولايات المتحدة ينص على انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي العراقية وفق جدول زمني محدد".وأضاف، أن " النيابية ليس لديها علم بانسحاب رتل عسكري جديد من قوات من قاعدتي العمر وكونكيو شرقي مدينة بسوريا وشمالها باتجاه العراق"، مبيناً: "نحن الآن بصدد إخراج القوات الأمريكية وليس بصدد إدخال قوات جديدة".وشدد على "ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لخروج القوات الأجنبية من العراق، وأن ينسحب آخر جندي أمريكي من البلد في عام 2026".يذكر أن تقارير تحدثت عن انسحاب قوات أمريكية من باتجاه قواعد عسكرية في العراق.