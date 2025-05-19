تباين في آراء المواطنين حول الإنتخابات في البصرة!

افتتحت 76 مركزًا لتحديث سجل الناخبين، موزعة في جميع مناطق المحافظة، بهدف استقبال المواطنين الراغبين في تحديث بياناتهم الانتخابية. مما أثار تباين آراء المواطنين بين مؤيد ورافض للإنتخابات.التفاصيل في هذا التقرير من