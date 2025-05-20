كركوك... مراقبون: الانقسام السياسي قد يُلقي بظلاله على نسب المشاركة

مواطنون: الانتخابات التشريعية المقبلة مجرّد تكرار لسيناريوهات سابقة ويعول اخرون على ظهور وجوه جديدة







تمضي مفوضية الانتخابات قُدمًا في إجراءات التحديث والتسجيل، فيما يؤكد مراقبون أن الانقسام السياسي قد يُلقي بظلاله على نسب المشاركة وثقة الشارع.



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