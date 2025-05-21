الأنبار... تسجيل ارتفاع في أعداد الناخبين الجدد قبيل الانتخابات البرلمانية

سجّلت مفوضية الانتخابات في ارتفاعًا في معدلات تحديث البيانات وتسجيل الناخبين الجدد، حيث بلغ عددهم أكثر من ستة وثلاثين ألفًا، وفقًا لأحدث الإحصاءات.إليكم ما كشفه مسؤولون في المفوضية في في هذا التقرير من السومرية!