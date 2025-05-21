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الأنبار... تسجيل ارتفاع في أعداد الناخبين الجدد قبيل الانتخابات البرلمانية
خاص السومرية
أكثر من 36 ألف ناخب جديد في الأنبار وفق احصائيات والمواطنون يعوّلون على تغيير حقيقي
2025-05-21 | 06:10
2025-05-21T06:10:28+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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الأنبار... تسجيل ارتفاع في أعداد الناخبين الجدد قبيل الانتخابات البرلمانية
المصدر:
السومرية
136 شوهد
أكثر من 36 ألف ناخب جديد في
الأنبار
وفق احصائيات والمواطنون يعوّلون على تغيير حقيقي
سجّلت مفوضية الانتخابات في
محافظة الأنبار
ارتفاعًا في معدلات تحديث البيانات وتسجيل الناخبين الجدد، حيث بلغ عددهم أكثر من ستة وثلاثين ألفًا، وفقًا لأحدث الإحصاءات.
إليكم ما كشفه مسؤولون في المفوضية في
الأنبار
في هذا التقرير من السومرية!
المراسل
أسامة سامي
>>
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