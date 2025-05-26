مهلة أمريكية لإيران: لإخراج الفصائل من العراق!

رسالة من إلى : لسحب الفصائل المسلحة من





أمهل الرئيسِ الامريكي أسبوعين لإخراج الفصـ.ائل المـ...لحة من العراقِ. وفي التفاصيل، فقد كشفت مصادر رفيعة المستوى أن شخصية دبلوماسية عراقية نقلت هذه الرسالة!



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