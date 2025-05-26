الحلبوسي يحضر مؤتمر الاعلان عن مرشح عشيرة الجنابيين

تقدم يبارك ترشيح الشيخ للانتخابات البرلمانية بحضور وزراء ونواب وشخصيات عشائرية







شارك رئيسُ حزبِ تقدم في تجمعٍ جماهيري حاشدٍ لعشيرةِ الجنابيين للاعلانِ عن مرشحِهم الشيخ عن محافظةِ بغدادَ في الانتخاباتِ البرلمانيةِ المقبلة , وبارك ترشيحَ للانتخاباتِ ضمن صفوفِ تقدمْ وسطَ حضورٍ كبيرٍ لشخصياتٍ عشائريةٍ واجتماعيةٍ بالإضافةِ إلى وزراءَ ونوابٍ عن حزبِ تقدم.