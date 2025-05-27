مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان تتعثر والمعارضة تدعو لحل البرلمان

بعد مرور أشهر على موعد الانتخابات، في لاتزال المفاوضات السياسية لتشكيل حكومة الإقليم في مكانها وهو ما دفع المعارضة لطرح خيار حل البرلمان في خضم عدم الاتفاق، الا ان هذا الخيار يرفضه الحزب الديمقراطي الذي اعتبر أنّ هذا التأخير أمر طبيعي ولا ينحصر بالاقليم بل شهدته عمليات تشكيل الحكومات الاتحادية السابقة في المركز.التفاصيل في هذا التقرير من .