الزرفي يتحدث عن منطقة الشرق الاوسط: ستصبح أهم من أوروبا بشرط

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
06:30 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إلغاء توصية أمريكية بشأن لقاحات تخص "كورونا"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-527786-638839721860307268.jpeg
الزرفي يتحدث عن منطقة الشرق الاوسط: ستصبح أهم من أوروبا بشرط
خاص السومرية
2025-05-27 | 15:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
808 شوهد
كشف رئيس تحالف البديل
عدنان الزرفي
، عن دخول
العراق
في مرحلة العجز بالرواتب، فيما اشار الى ان الشرق الاوسط سيصبح افضل من اوروبا حال نزع فتيل الازمات.
وذكر الزرفي في حديث لبرنامج من الاخير الذي تبثه عبر
السومرية
، أن "الحكومة لا تمتلك فكرة عن السياسة المالية والنقدية، مستشهداً بتغيير سعر الصرف الذي أدى إلى خسارة الموازنة نحو 12 تريليون دينار".
وأضاف رئيس تحالف البديل أن التحالف يحمل رؤية جديدة للنشاط الاقتصادي واستثمار المال العراقي بشكل فعّال، مؤكداً أن الحكومات المتعاقبة فشلت في إدارة الثروة الوطنية بطريقة صحيحة وسليمة.
وشدد الزرفي على أن "تحالف البديل جاء كبديل لطريقة حكم الحكومات المتعاقبة، ويركّز على الجوانب الاقتصادية كفواعل حقيقية للمجتمع، ويرى
العراق
مستقراً وغير متأثر بدول الجوار، فضلاً عن كونه ممراً آمناً للسلع والبضائع وحزم الإنترنت دون وجود دولة موازية".
وفي الشأن الإقليمي، أشار الزرفي إلى "تصدر
السعودية
للمشهد السياسي العربي والإقليمي، مع بروز دور
قطر
كفاعل أساسي، فيما شهد دور
إيران
انحساراً ملحوظاً".
واعتبر أن المنطقة العربية ستصبح أهم من أوروبا في حال نزع فتيل الصراعات والنزاعات".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مبعوث أمريكي يتحدث عن التدخل الغربي بالشرق الأوسط
15:42 | 2025-05-25
عدنان درجال يتحدث عن مباراتي الكويت وفلسطين: سنتأهل للمونديال بشرط!
05:24 | 2025-04-15
شرطة ميسان تكشف عن أهم الجرائم الجناية الغامضة واعتقال مرتكبيها
06:41 | 2025-04-03
ديزني تكشف عن أول منتزه ترفيهي لها في الشرق الأوسط
09:33 | 2025-05-08
سياسة
خاص السومرية
من
الاخير
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هبوط حاد بسعر الدولار في بغداد
اقتصاد
37.25%
09:57 | 2025-05-26
هبوط حاد بسعر الدولار في بغداد
09:57 | 2025-05-26
عاصفة غبارية قادمة.. رياح عاتية وجدران من الرمال تضرب العراق بهذا الموعد
محليات
22.67%
08:34 | 2025-05-27
عاصفة غبارية قادمة.. رياح عاتية وجدران من الرمال تضرب العراق بهذا الموعد
08:34 | 2025-05-27
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار اليوم
اقتصاد
21.63%
03:51 | 2025-05-27
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار اليوم
03:51 | 2025-05-27
رسمياً.. السعودية تعلن موعد عيد الاضحى المبارك
دوليات
18.45%
12:14 | 2025-05-27
رسمياً.. السعودية تعلن موعد عيد الاضحى المبارك
12:14 | 2025-05-27
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل "هوس"؟ - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل "هوس"؟ - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-27
العراق في دقيقة
27-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-27
العراق في دقيقة
27-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-27
Live Talk
رقص الباليه في العراق بين الفن والتحديات - الحلقة ٣٨ | 2025
10:30 | 2025-05-27
Live Talk
رقص الباليه في العراق بين الفن والتحديات - الحلقة ٣٨ | 2025
10:30 | 2025-05-27
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - الحلقة ٣٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-27
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - الحلقة ٣٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-27
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
الأكثر مشاهدة
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل "هوس"؟ - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل "هوس"؟ - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-27
العراق في دقيقة
27-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-27
العراق في دقيقة
27-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-27
Live Talk
رقص الباليه في العراق بين الفن والتحديات - الحلقة ٣٨ | 2025
10:30 | 2025-05-27
Live Talk
رقص الباليه في العراق بين الفن والتحديات - الحلقة ٣٨ | 2025
10:30 | 2025-05-27
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - الحلقة ٣٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-27
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - الحلقة ٣٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-27
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
اخترنا لك
الأزمة المالية تكبل صلاح الدين: مشاريع حيوية متوقفة ومطالبات بالتحرك الفوري
02:00 | 2025-05-27
مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان تتعثر والمعارضة تدعو لحل البرلمان
01:30 | 2025-05-27
الحكمة: القوائم الشيعية تنافس بالمحافظات المشتركة ولا مانع من ترشيح السنة بمناطقنا
16:12 | 2025-05-26
الدليمي: شراء الذمم بالمال السياسي و"التاهاوات" سيسهم بمشاركة واسعة في الانتخابات
16:10 | 2025-05-26
مزارعو المشاخب يواجهون خطر التصحر بمفردهم!
08:23 | 2025-05-26
أصحاب المولدات يشكون نقص الحصص الوقودية الحكومية في واسط
08:21 | 2025-05-26
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.