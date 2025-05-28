نواب يحذرون من انعكاس الترويج الانتخابي على دور الرقابي



اعضاء في البرلمان: الدعاية الانتخابية غير مبررة في ترك الدور التشريعي كون الحملات محددة بفترة قبل موعد الانتخابات









حذر نواب من انعكاس الترويج الانتخابي للنواب المرشحين على دور البرلمان الرقابي فيما يرى نواب ان الدعاية الانتخابية غير مبررة في ترك دورهم التشريعي كون الحملات الانتخابية محددة بفترة ثلاثين يوما قبل موعد الانتخابات.