انطلاق فعاليات معرض النجف الدولي: فرص جديدة للتجارة والتعاون الإقليمي

بمشاركة مئات الشركات، وممثلين عن 8 دول، انطلقت فعاليات معرض التجاري والصناعيّ، وهو فرصة للتواصل المباشر بين التَّاجر والزَبون، دون وجود أَيِّة وساطة.التفاصيل في هذا التقرير من .