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بعد "تسارعه" في كردستان.. حقائق عن الإيدز في العراق والمحافظات الأكثر انتشارا
خاص السومرية
2025-05-31 | 02:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,424 شوهد
السومرية
نيوز-خاص
انشغلت الأوساط الشعبية والإعلامية خلال اليومين الماضيين، بتسارع الإعلان عن تسجيل إصابات متكررة بالايدز في
إقليم كردستان
، حيث تم الإعلان عن اكتشاف 6 إصابات بغضون 48 ساعة فقط، فيما تستعرض
السومرية نيوز
بهذا التقرير مقارنة رقمية حول إصابات الايدز في
العراق
واي المحافظات الأكثر انتشارا.
في 26 أيار اكتشفت
سلطات إقليم كردستان
3 عاملات اجنبيات مصابات بالإيدز يعملن في صالونات نسائية، وبعد يومين تم اكتشاف 3 إصابات جديدة، لزوجين في
السليمانية
، ورجل في
أربيل
.
يبلغ اجمالي المصابين بالايدز في
العراق
حوالي 4 الاف مصاب حتى 2023، منذ ان بدأ دخول الايدز في العراق عام 1986 من خلال لقاحات ملوثة.
كان معدل الإصابات بالعراق في عام 2000 يبلغ حوالي 2 بالمئة الف، ما يعني 0.002%، واستمر بالصعود التدريجي نسبيًا وصولا الى 2013 حيث بلغ 4 بالمئة الف أي 0.004%، لكن بعد عام 2013 قفز معدل الإصابات بشكل متسارع وصولا الى 2023 ليصبح المعدل 1 بالعشرة الاف، أي 0.01%.
بحسب احصائيات
وزارة الصحة
، في 2022 سجل العراق 430 إصابة، بالمقابل سجل
إقليم كردستان
في هذا العام حوالي 60 إصابة.
لا تحتسب المحافظات الأكثر انتشارا وفقا للمحافظة الأكثر تسجيلا للاصابات وذلك لضرورة مراعاة عدد السكان، فعلى سبيل المثال، سجلت
الرصافة
وحدها اكثر من إصابات إقليم
كردستان
حيث بلغ عدد إصابات الرصافة 148 إصابة عام 2022 ما يجعلها المكان الأكثر تسجيلا لاصابات الايدز في العراق، تأتي
بعدها
الكرخ
بـ96 إصابة، تليها
البصرة
بـ37 إصابة، وذي قار بـ29 إصابة.
وعموما يعتبر معدل الإصابات وفقا لعدد السكان هو المعيار الاوضح، وكانت الرصافة هي الأعلى بمعدل الإصابة وفقا لعدد السكان حيث بلغ معدل الإصابات 0.29 لكل 10 الاف نسمة، وبعدها الكرخ 0.25 لكل 10 الاف نسمة.
اما معدل كردستان، البالغ 60 إصابة، بعدد سكان يبلغ 6.5 مليون نسمة، فسيكون معدل الإصابات بالايدز يبلغ 0.09 إصابة لكل نسمة، ما يجعلها اقل بمعدل الإصابات من
بغداد
والبصرة (0.11 مصاب لكل 10 الاف نسمة)، وذي قار (0.12) وكربلاء (0.15) والنجف (0.12 إصابة لكل 10 الاف نسمة).
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