مفوضية الانتخابات نظمت ورشة حوارية في واسط للحديث عن العنف الأسري السياسي!

العُنفُ الأُسَرِيُّ السياسيُّ، عندما يُجْبِرُ الأبُ أبناءَهُ على التَّصويتِ لِمُرَشَّحٍ حِزْبِيٍّ أو عَشائريٍّ، لا عنْ قناعةٍ، بل عنْ ضَغْطٍ عائليٍّ.

الوَرشةُ ناقَشَتْ هذه الظَّاهِرَةَ، وفَتَحَتْ بابَ الحوارِ حولَ حُرِّيَةِ القَرارِ الانتخابيِّ داخلَ العائلةِ.