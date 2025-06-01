صلاحية التصرف بالثروات تشعل خلافا بين المركز والاقليم

وقال مختصون لمراسل إن عدم وجود رؤيةٍ مشتركةٍ بين والاقليم سيجعل من الصعب الالتزام بالسياسات الاقتصادية التي كفلها الدستور لحماية التصرف بالثروات النفطية.بعد فترة هدوء بسيطة أشعل اتفاق حكومة الإقليم مع شركات أميركية لاستثمار الغاز فتيل الازمة بين واربيل والتي تفاقمت حدتها بعد قرار القاضي بإيقاف ارسال رواتب موظفي الإقليم، وهو ما دفع الحزب الديمقراطي لتصعيد خطير بالمواقف، ويقول مراقبون ان تعامل مع شركات اجنبية بمعزل عن بغداد يعد مخالفة دستورية وتسبب بأحراج الحكومة.التوتر المستمر والضبابية في طريقة التعامل بين المركز والاقليم يكمنان بحسب مختصين بغياب قانون النفط والغاز الذي يمثل الضابط الرئيس في رسم الخطوط العريضة لطبيعة التعامل بين الطرفين.