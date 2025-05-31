الرئيس اللبناني في العراق.. ملفات اقتصادية على الطاولة (فيديوغراف)

ستكون لمدة يوم واحد وهي زيارة عمل رسمية، وفد لبناني رفيع المستوى من عدة وزارات سيرافق برحلته الى .الزيارة التي جاءت تلبية لدعوة وجهتها للقاء عدد من القادة والمسؤولين وعقد اجتماعات مع النظراء.يرجى منها اطلاق مسارات اقتصادية مشتركة من شأنها تعزيز التبادل التجاري، وفتح ابواب جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة، والاستثمار، والصحة، والتعليم.بنتائج مباحثات مرتقبة قد تؤسس لسلسلة زيارات متبادلة بين قيادات البلدين في المستقبل القريب.ومن ابرز الملفات التي سيتم طرحها بحسب مراقبين، هي اعادة تفعيل مصفى " شمال " الذي سيمد بالنفط العراقي، ويدعم لبنان لاجتياز ازمة الوقود التي عصفت به خلال السنوات الاخيرة.اضافة لاعادة تفعيل خط البترول القديم الذي يمر من عبر ، خاصة بعد رفع العقوبات الامريكية عن دمشق.ناهيك عن ملف تسديد كلفة استيراد الوقود العراقي بموجب الاتفاقية الموقعة في العام 2021، بعد وصول اول باخرة عراقية محملة بـ31 الف طن من الوقود، ووقوف بجانب لبنان باتفاقية لم يشترط فيها الدفع المسبق انذاك.ليتجاوز الدين حتى اللحظة الملياري دولار شملت مستحقات النفط الخام المورد منذ 2021، اضافة لديون اقدم تعود لفترة ما قبل 2003، لم تسدد بيروت منها سوى 118 مليون دولار فقط.وبحسب متابعين فان هذه الزيارة ستفتح آفاقاً كبيرة للتعاون بين بغداد وبيروت، بتناولها ملفات ذات اهتمام مشترك، كما ينظر لها بانها اول اختبار رسمي للرئيس عون على المستوى الاقليمي منذ تسلمه المنصب.وقد تكون لعودة لبنان الى عمقه العربي عبر العراق، الذي عزز في الاونة الأخيرة دوره كحلقة وصل بين دول الجوار العربي والاقليمي.