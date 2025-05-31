الرئيس اللبناني في العراق.. ملفات اقتصادية على الطاولة (فيديوغراف)

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
02:00 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ممثلية التربية في أربيل تعلن نتائج السادس الابتدائي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-528300-638843776895266563.jpg
الرئيس اللبناني في العراق.. ملفات اقتصادية على الطاولة (فيديوغراف)
خاص السومرية
يستعد الرئيس اللبناني جوزيف عون لبدء زيارةٍ رسميةٍ الى العراق الاحد على رأس وفدٍ وزاريٍ رفيع للقاء كبار القادة والمسؤولين العراقيين في أول زيارةٍ له الى بغداد منذ تسنمه منصبه وذلك لمناقشة أوجه التعاون المشترك في قطاعات الاقتصاد والتجارة والطاقة ومجالاتٍ اخرى.. التفاصيل مع مراسل السومرية.
2025-05-31 | 13:47
2025-05-31T13:47:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/uvna7usnunvorwylde25wa?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d528300%26topic%3d%d8%ae%d8%a7%d8%b5+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%a9%26stopic%3d%d8%ae%d8%a7%d8%b5+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%a9%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=a0d67b93-4fd5-4ed0-a460-b013f90b9975&InitAdsBeforePlayer=1
الرئيس اللبناني في العراق.. ملفات اقتصادية على الطاولة (فيديوغراف)
المصدر:
السومرية
37 شوهد
يستعد
الرئيس اللبناني
جوزيف عون
لبدء زيارةٍ رسميةٍ الى
العراق
الاحد على رأس وفدٍ وزاريٍ رفيع للقاء كبار القادة والمسؤولين العراقيين في أول زيارةٍ له الى
بغداد
منذ تسنمه منصبه وذلك لمناقشة أوجه التعاون المشترك في قطاعات الاقتصاد والتجارة والطاقة ومجالاتٍ اخرى.. التفاصيل مع مراسل
السومرية
.
ستكون لمدة يوم واحد وهي زيارة عمل رسمية، وفد لبناني رفيع المستوى من عدة وزارات سيرافق
الرئيس اللبناني
جوزيف عون
برحلته الى
بغداد
.
الزيارة التي جاءت تلبية لدعوة وجهتها
الحكومة العراقية
للقاء عدد من القادة والمسؤولين وعقد اجتماعات مع النظراء.
يرجى منها اطلاق مسارات اقتصادية مشتركة من شأنها تعزيز التبادل التجاري، وفتح ابواب جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة، والاستثمار، والصحة، والتعليم.
بنتائج مباحثات مرتقبة قد تؤسس لسلسلة زيارات متبادلة بين قيادات البلدين في المستقبل القريب.
ومن ابرز الملفات التي سيتم طرحها بحسب مراقبين، هي اعادة تفعيل مصفى " شمال
لبنان
" الذي سيمد
بيروت
بالنفط العراقي، ويدعم لبنان لاجتياز ازمة الوقود التي عصفت به خلال السنوات الاخيرة.
اضافة لاعادة تفعيل خط البترول القديم الذي يمر من
كركوك
عبر
سوريا
، خاصة بعد رفع العقوبات الامريكية عن دمشق.
ناهيك عن ملف تسديد كلفة استيراد الوقود العراقي بموجب الاتفاقية الموقعة في العام 2021، بعد وصول اول باخرة عراقية محملة بـ31 الف طن من الوقود، ووقوف
العراق
بجانب لبنان باتفاقية لم يشترط فيها الدفع المسبق انذاك.
ليتجاوز الدين حتى اللحظة الملياري دولار شملت مستحقات النفط الخام المورد منذ 2021، اضافة لديون اقدم تعود لفترة ما قبل 2003، لم تسدد بيروت منها سوى 118 مليون دولار فقط.
وبحسب متابعين فان هذه الزيارة ستفتح آفاقاً كبيرة للتعاون بين بغداد وبيروت، بتناولها ملفات ذات اهتمام مشترك، كما ينظر لها بانها اول اختبار رسمي للرئيس
جوزيف
عون على المستوى الاقليمي منذ تسلمه المنصب.
وقد تكون
بوابة
لعودة لبنان الى عمقه العربي عبر العراق، الذي عزز في الاونة الأخيرة دوره كحلقة وصل بين دول الجوار العربي والاقليمي.
المراسل
هشام وسيم
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
ملفات عدة على طاولة لقاء السوداني والرئيس اللبناني
04:42 | 2025-06-01
وزير المالية اللبناني يكشف للسومرية ملفات زيارته لبغداد
07:09 | 2025-05-05
الرئيس اللبناني من بغداد: هذه الزيارة تجسد حرصنا على تطوير العلاقات مع العراق
04:13 | 2025-06-01
اتصالات امنية لبنانية بالعراق بشأن تصريح الرئيس اللبناني عن الحشد الشعبي
03:59 | 2025-04-17
سياسة
خاص السومرية
بالفيديو
إنفوغراف
جوزيف عون
العراق
لبنان
زيارة رسمية
اقتصاد
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار للموظفين.. حزيران يمتلئ بالعطل الرسمية بعضها تصل الى 5 أيام
محليات
29.03%
03:08 | 2025-05-31
خبر سار للموظفين.. حزيران يمتلئ بالعطل الرسمية بعضها تصل الى 5 أيام
03:08 | 2025-05-31
تربية كربلاء تنشر نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي
محليات
27.01%
06:06 | 2025-05-31
تربية كربلاء تنشر نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي
06:06 | 2025-05-31
بدءاً من الغد.. بطاقات الدفع لهذه المصارف تتوقف خارج البلاد
اقتصاد
24.22%
07:22 | 2025-05-31
بدءاً من الغد.. بطاقات الدفع لهذه المصارف تتوقف خارج البلاد
07:22 | 2025-05-31
نتائج السادس الابتدائي في محافظة ميسان
محليات
19.74%
15:02 | 2025-05-31
نتائج السادس الابتدائي في محافظة ميسان
15:02 | 2025-05-31
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - الحلقة ٤٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-01
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - الحلقة ٤٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-01
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-31
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
حصاد السومرية
حزام ناري حول موارد الدولة - حلقة ٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-30
حصاد السومرية
حزام ناري حول موارد الدولة - حلقة ٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-30
ماكينة
لكزس RX500h مع لين قيس - الحلقة ٨ | season 1
12:30 | 2025-05-30
ماكينة
لكزس RX500h مع لين قيس - الحلقة ٨ | season 1
12:30 | 2025-05-30
الهوا الك
زوج يطلب من زوجته أن تسلك الطريق الخطأ - الحلقة ٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-30
الهوا الك
زوج يطلب من زوجته أن تسلك الطريق الخطأ - الحلقة ٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-30
Celebrity
الممثل علي عصام - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-29
Celebrity
الممثل علي عصام - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - الحلقة ٤٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-01
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - الحلقة ٤٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-01
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-31
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
حصاد السومرية
حزام ناري حول موارد الدولة - حلقة ٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-30
حصاد السومرية
حزام ناري حول موارد الدولة - حلقة ٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-30
ماكينة
لكزس RX500h مع لين قيس - الحلقة ٨ | season 1
12:30 | 2025-05-30
ماكينة
لكزس RX500h مع لين قيس - الحلقة ٨ | season 1
12:30 | 2025-05-30
الهوا الك
زوج يطلب من زوجته أن تسلك الطريق الخطأ - الحلقة ٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-30
الهوا الك
زوج يطلب من زوجته أن تسلك الطريق الخطأ - الحلقة ٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-30
Celebrity
الممثل علي عصام - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-29
Celebrity
الممثل علي عصام - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-29
اخترنا لك
صلاحية التصرف بالثروات تشعل خلافا بين المركز والاقليم
02:45 | 2025-06-01
بشرى عيد الأضحى... مسموح لأصحاب البسطات بمزاولة أعمالهم في كركوك
06:39 | 2025-05-31
مفوضية الانتخابات نظمت ورشة حوارية في واسط للحديث عن العنف الأسري السياسي!
06:20 | 2025-05-31
بعد "تسارعه" في كردستان.. حقائق عن الإيدز في العراق والمحافظات الأكثر انتشارا
02:31 | 2025-05-31
هذا الاسبوع.. مفاتيح الثروة والحب بين يدي الميزان!
01:00 | 2025-05-31
لبنان: بغداد تستعيد دورها الرائد كـ "جمجمة للعرب"
05:16 | 2025-05-30
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.