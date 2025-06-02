تراجع في الاقبال على شراء "أضاحي" العيد بسبب الحمى النزفية وغلاء الأسعار!

سجلت اسواق بيعِ أضاحي العيد في اقبالا ضعيفا على الشراء جراء مخاوف من الحمى النزفية بالاضافة الى غلاء الاسعار الذي يفوق القدرة الشرائيةَ لذوي الدخل المحدود. وقال عدد من باعة الاضاحي لمراسل إن الاقبال على الشراء بات شبه معدوم مقارنة بالسنوات السابقة، فيما عبر مواطنون عن استيائهم من الاسعار التي بلغت نحو خمسِمئة الف دينار لكل أضحية.ماذا كشف الباعة للسومرية في هذا التقرير؟