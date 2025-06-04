"الخزانة الامريكية" تطالب المركزي العراقي بحظر اكثر من 200 بطاقة دفع الكتروني

كشفت عن قيام الامريكية بالطلب من بحظر اكثر من مئتي بطاقة دفع الكتروني وذلك جراء عمليات احتيال كبرى في استخدامها لتهريب الدولار الى ، مما ادى الى تخفيض سقف السحب والانفاق من البطاقات الالكترونية خارج .