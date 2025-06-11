لقاء الشابندر بالشرع... ما تأثيره على العلاقات بين العراق وسوريا؟

مبعوث يلتقي الشرع في دمشق... مختصون: زيارة الشابندر تهدف لفتح قنوات دبلوماسية وبناء علاقات اقتصادية وسياسية مع





وصف مراقبون زيارة مبعوث الى السياسي بالرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق بانها تهدف لفتح قنوات دبلوماسية وبناء علاقات اقتصادية وسياسية واجتماعية بين البلدين.