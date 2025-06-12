ينصف الكتل ويضعف الافراد.. برلماني يكشف الجهة المستفيدة من تعديل قانون الانتخابات

وقال الشمري في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية ، إن " متأخر بسبب إقرار الذي يضر شخصيات سياسية كبيرة أولهم ".واضاف، انه "من يريد تعديل قانون الانتخابات هي الكتل المتنفذة والقانون أنصف الكتل السياسية وأضعف الفردية".وحول الملف السوري، اشار الشمري الى ان "الحدود مع مؤمنة بالكامل من قبل القوات الامنية ويصعب عبور الإرهابيين ولأول مرة بتاريخ وصل الى حد الصفر".واكمل ان "الدول تريد جعل سوريا (بعبع)، والحقيقة ان المخيمات مثل (الهول وجدعة) يتم افراغها والعراق تسلم العديد من العوائل، فضلاً عن الوضع السوري الحرج الذي لا يسمح بفعل أي شيء".ولفت الى ان "أكثر من 800 عراقي مع عوائلهم تم ارجاعهم الى العراق من المخيمات السورية، لكن الخطر بعقلياتهم والأفكار، وتم عمل معسكرات لغرض استقبالهم ووضع برامج تثقيفية لتغيير سلوكهم وتوطينهم"، مبيناً أن "إطلاق سراح إرهابي مخيم لن يتم ابداً".وبشأن رواتب الإقليم، أكد الشمري، أن "التوطين فيه ضربة مالية لسياسي الإقليم ولا يريدونه وأصبح لديهم ثراء فاحش على حساب الموظفين، ولا يسلم أي إيرادات للحكومة العراقية، والكرد يفسرون الدستور على مقاسهم".