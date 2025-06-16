خطوط التوريد عبر الحدود الإيرانية بدأت تتباطأ... مخاطر الحرب تلقي بثقلها على السلع والأسعار!

شهدت الاسواق المحلية في ارتدادات اقتصادية محسوسة تمثلت في تراجع وفرة عدد من السلع والبضائع الإيرانية التي كانت تغطي نسبة كبيرة من احتياجات المواطن. وقال تجار ومواطنون التقاهم مراسل إن خطوط التوريد عبر الحدود الإيرانية بدأت تتباطأ وسط تقارير عن توقف بعضِ المعامل الإيرانية عن الإنتاج بسبب القصـ..ف أو الانشغال بتأمينِ الداخل.إليكم ما كشفه التجار لكادر السومرية في هذا التقرير!