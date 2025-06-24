انخفاض الحجوزات في كربلاء... القطاع الفندقي يتلقى ضربة كبيرة بسبب التصعيد الإقليمي

يعاني أصحاب الفنادق في من ركود غير مسبوق في ظل انخفاض الحجوزات وتراجع العائدات، نتيجة تعليق أو إلغاء العديد من الرحلات الدينية القادمة من .إليكم التفاصيل في هذا التقرير من السومرية!