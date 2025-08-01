تفكيك ظهور وأرقام العراق في قائمة رسوم ترامب الجديدة.. ما قصة "شرط التفاهم الأمني"؟

كان يركز في قضية الرسوم على الجانب التجاري والاقتصادي تحديدا، وعندما اصدر اول امر لفرض رسوم جمركية مرتفعة على البلدان في 2 ابريل، والتي كان من المفترض ان يبدأ تطبيقها في 5 ابريل، ورد بنسبة رسوم تبلغ 39%، في الوقت الذي يقول ترامب ان العراق يفرض بالمقابل رسوما تبلغ 78% على الواردات الامريكية، وفي هذا الامر، وعد ترامب بانه يقوم بتعديل الرسوم الجمركية على البلدان التي ستتواصل مع لتحسين وضعها تجاريا والدخول بتفاهمات ثنائية.في 9 ابريل، قام ترامب بتأجيل فرض الرسوم الجمركية وتعليقها لمدة 90 يوما على البلدان التي قامت بالتواصل معه لغرض اجراء تفاهمات تجارية ثنائية، ومن بين هذه البلدان كان العراق، حيث انه كان من المفترض بدء تطبيق هذه الرسوم في 5 تموز.لكن في 9 تموز، ارسل ترامب رسالة الى ابلغه بان الرسوم الجمركية على العراق ستفرض بنسبة 30%، ابتداء من 1 أغسطس حيث تم تأجيلها للمرة الثانية، بل يتضح انه تم تخفيضها من 39% الى 30% فقط، وذلك بسبب تواصل العراق وعرضه القيام بتفاهم تجاري مع .لكن التعديل الأخير، الذي صدر اليوم، يوضح تأجيل فرض الرسوم لـ7 أيام أخرى، حيث تبدأ في 7 أغسطس بدلا من تطبيقها اليوم، لكن بتعديل الرسوم بشكل اعلى، حيث بدلا من 30% التي ابلغ بها ترامب السوداني، بلغت الرسوم المفروضة على العراق وفق التعديل الجديد 35%.لكن المثير للاهتمام ان امر التعديل الجديد، لم يقتصر على شروط التفاهم التجاري فقط، بل وضع ترامب شروط "الامن القومي" جزءا من التعديل الجديد للرسوم، حيث يقول ترامب في امره الجديد انه "تلقيتُ معلومات وتوصيات إضافية من مسؤولين كبار مختلفين، من جملة أمور، بشأن استمرار انعدام المعاملة بالمثل في علاقاتنا التجارية الثنائية، كما تلقيتُ معلومات وتوصيات إضافية بشأن العلاقات الخارجية، والمسائل الاقتصادية، ومسائل ".ويضيف ان "بعض الشركاء التجاريين، وافقوا أو هم على وشك الموافقة، على التزامات تجارية وأمنية جادة مع الولايات المتحدة، مما يشير إلى نواياهم الصادقة، بينما قدم شركاء تجاريون آخرون، على الرغم من مشاركتهم في المفاوضات، شروطًا، في رأيي، لا تعالج بشكل كافٍ الاختلالات في علاقتنا التجارية أو فشلت في التوافق بشكل كافٍ مع الولايات المتحدة في المسائل الاقتصادية والأمن القومي".تضمنت هذه القائمة 70 دولة، بينها 5 دول عربية فقط، العراق، ، الجزائر، ، ليبيا، وبينما من غير المعروف ما اذا كان العراق ضمن تصنيف الدول التي وصفها ترامب بان "شروطهم لاتعالج الاختلالات او فشلت في التوافق بشكل كافٍ مع الولايات المتحدة في المسائل الاقتصادية والامن القومي".وعموما، فإن ظهور مسألة "التوافق على الامن القومي"، او "التفاهمات الأمنية" كشروط إضافية ضمن حرب الرسوم الجمركية، يشير الى تطور اخر ومنظور جديد ينظر من خلاله ترامب للعلاقات الثنائية وليس التجارة فحسب، ما يعني ان ليست قيمة الرسوم هي ذات أهمية مجردة لوحدها للنظر الى ما يعنيه امر ترامب الجديد تجاه العراق، بل بما وراءه من معنى يستهدفه .