مفاوضات الحكومة تدور في حلقة مفرغة والرهان على مطلع تموز

منذ ذلك الحين والقوى السياسية تدور في فلك المفاوضات، في العلن تبدو الاجواء مريحة لكن الخفاء يشير الى غير ذلك حتى اصبح الحديث عن عقد جلسة استثنائية مجرد توقعات، كل العيون ترنو صوب مطلع شهر تموز حيث الموعد المقرر لانتهاء العطلة التشريعية وبداية مزاولة البرلمان لاعماله.التفاصيل في هذا التقرير من .