بشكل مفاجئ.. شيرين تصدم جمهورها بإلغاء حفلها في دبي لهذا السبب

وقال المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب، إن "الحفل كان ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، وقد أُلْغِي بالاتفاق مع الجهة المنظمة للحفل، بسبب سفر شيرين في رحلة علاج للاستشفاء، دون أن يحدد الوجهة".وبين قنطوش أن "شيرين عبد الوهاب انتهت مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة، وستطرحها خلال الأيام المقبلة، وتعاونت فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن مدين والموزع الموسيقي توما".في المقابل، استاء بعض المتابعين من عدم مشاركة شيرين، مشيرين إلى أنهم اشتروا تذاكر الحفل من أجل متابعتها، وجاء في تعليقات بعضهم "بس أنا جاي أحضر شيرين، كيف بتجبرونا نحضر تامر عاشور"، فيما اقترح آخرون تأجيل موعد الحفلة.وكانت النجمة المصرية احتفلت مؤخرًا، في سرية بخطوبتها من رجل أعمال مصري من خارج الوسط الفني، وهو ما أثار استغراب متابعيها، خاصة أنه لم يمر على انفصالها من حسام حبيب سوى ستة أشهر فقط.فيما كشفت صديقة مقربة من شيرين عبد الوهاب أن "كل من حول شيرين فوجئوا بذلك الخبر حتى إنهم شعروا بنوع من الاستغراب، خاصة أن شيرين لم تخبر أحداً من مقربيها بأنها على علاقة عاطفية مع أحد خلال الفترة الحالية، كما أنهم اعتادوا على أن تخبرهم بذلك وتستشيرهم خاصة أهل الثقة منهم".وأضاف المصدر أن "شيرين عبد الوهاب خلال الفترة الماضية كانت منعزلة ولم تسمح لأحد بالدخول في دائرة معارفها أو أصدقائها، كما أنها مازالت على علاقة بطليقها حسام حبيب، وتلك العلاقة تخص العمل فقط، حيث يعد حسام هو مدير أعمالها الفعلي والشخص الذي تثق به فنيا وتستشيره في الأغنيات التي تختارها لتسجيلها، وفي الحفلات التي تعرض عليها سواء داخل أو خارج مصر".